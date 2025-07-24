Зеленский внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП Зеленский внес в Раду закрепляющий независимость НАБУ и САП законопроект

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который должен закрепить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ опубликован на сайте украинского парламента.

В тексте законопроекта сказано, что теперь генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. При этом работники САП подчиняются только руководителю своего ведомства, его первому заместителю и заместителю.

Ранее сообщалось, что оппозиционные силы на Украине реализуют трехэтапный план по отстранению Зеленского от власти. Инициатива возникла на фоне протестов из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов. На первом этапе организаторы намерены добиться отмены изменений в закон о НАБУ и САП, затем последует требование об отставке главы офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко. На завершающем этапе Зеленскому якобы предложат либо стать номинальным лидером без реальных полномочий, либо добровольно уйти в отставку.