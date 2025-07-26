«Я бы ушел в отставку»: Орбан дал фон дер Ляйен дельный совет Орбан посоветовал фон дер Ляйен уйти в отставку или перестроить структуру ЕС

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует либо уйти в отставку, либо перестроить структуру ЕС, создав «концентрические круги», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад. Он отметил, что на ее месте поступил бы именно таким образом. Трансляцию вел телеканал М1.

Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать, — пошутил он.

Вернувшись к серьезному тону, он отметил, что начал бы с «восстановления баланса национальных и европейских полномочий». По его словам, Брюссель пользуется любыми кризисами для усиления централизации.

Второй мерой, по его мнению, должно стать создание модели «концентрических кругов», позволяющей странам выбирать уровень интеграции в соответствии со своими интересами. Он указал, что централизованная модель Евросоюза ведет к его распаду: ЕС теряет британцев, а также ошибочно расширяется на восток, игнорируя балканские страны.

Ранее Орбан заявил, что целью принятия Украины в ЕС является усиление позиций базирующейся в Брюсселе евробюрократии. По его словам, Евросоюз желает ослабления влияния национальных государств.