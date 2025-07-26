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26 июля 2025 в 18:14

«Я бы ушел в отставку»: Орбан дал фон дер Ляйен дельный совет

Орбан посоветовал фон дер Ляйен уйти в отставку или перестроить структуру ЕС

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует либо уйти в отставку, либо перестроить структуру ЕС, создав «концентрические круги», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад. Он отметил, что на ее месте поступил бы именно таким образом. Трансляцию вел телеканал М1.

Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать, — пошутил он.

Вернувшись к серьезному тону, он отметил, что начал бы с «восстановления баланса национальных и европейских полномочий». По его словам, Брюссель пользуется любыми кризисами для усиления централизации.

Второй мерой, по его мнению, должно стать создание модели «концентрических кругов», позволяющей странам выбирать уровень интеграции в соответствии со своими интересами. Он указал, что централизованная модель Евросоюза ведет к его распаду: ЕС теряет британцев, а также ошибочно расширяется на восток, игнорируя балканские страны.

Ранее Орбан заявил, что целью принятия Украины в ЕС является усиление позиций базирующейся в Брюсселе евробюрократии. По его словам, Евросоюз желает ослабления влияния национальных государств.

Виктор Орбан
Венгрия
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
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