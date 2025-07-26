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26 июля 2025 в 16:08

Орбан назвал причину зацикленности ЕС на вступлении Украины

Орбан: Украину хотят принять в ЕС ради усиления евробюрократии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Целью принятия Украины в ЕС является усиление позиций базирующейся в Брюсселе евробюрократии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит издание Hirado, Евросоюз желает ослабления влияния национальных государств.

Орбан подчеркнул, что Европа «играет с огнем» с 2014 года. Сейчас ЕС ведет себя как политический противник США, одновременно участвуя в торговом противостоянии с Вашингтоном, холодном — с Китаем и «горячем» — с Россией, считает премьер.

Ранее Орбан заявил, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако Киеву следует осознать, что венгерский народ не будет действовать по его указке, добавил он.

По его мнению, Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. В частности, Киев не следует принимать в Союз, вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение, отметил он. Орбан подчеркнул, что он не требует прекращения поддержки Украины, но настаивает на том, чтобы помощь не вела к разрушению самих европейских стран.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
Евросоюз
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