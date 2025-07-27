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27 июля 2025 в 01:35

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Самолет МС-21 Самолет МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Пока не уточняется, насколько долго продлятся ограничения. Пассажирам рекомендуется следить за табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Ограничения также необходимы для обеспечения безопасности полетов. Не уточняется, когда воздушная гавань начнет работать в стандартном режиме.

Тем временем стало известно, что бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для проведения расшифровки. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вскоре приступят к анализу данных с устройств.

Также сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

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