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27 июля 2025 в 02:32

Сын Софи Лорен женился на фитнес-тренере из Грузии моложе себя на 20 лет

Старший сын Софи Лорен Карло Понти женился в Грузии на фитнес-тренере

Софи Лорен Софи Лорен Фото: LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший сын 90-летней Софи Лорен, Карло Понти, женился, как стало известно из соцсетей мужчины. Избранницей стала фитнес-тренер из Грузии Мариам Шарманашвили, которая младше него на 20 лет.

Пара, познакомившись в Сети, четыре года состояла в отношениях. Бракосочетание же организовали в Грузии. Венчание прошло в монастыре Самтавро, расположенного при слиянии рек Мтквари и Арагви. Молодожены выбрали традиционные грузинские свадебные наряды. Софи Лорен, как писали СМИ, союз одобрила.

Как стало известно, ради возлюбленной Понти принял православие и покрестился. Пара собирается жить на две страны: Грузия и США, где сын знаменитости руководит собственным оркестром «Виртуозы Лос-Анджелеса».

Ранее певец Алексей Воробьев порадовал своих фанатов снимком со свадьбы. Артист женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. На фотографии видна женская рука, которая лежит на мужской, а на безымянных пальцах надеты обручальные кольца. Также в кадр попал свадебный букет.

Кроме того, блогер Михаил Литвин сыграл свадьбу с моделью Адель Вейгель в Подмосковье почти за 100 млн рублей. Торжество состоялось в усадьбе Villa Michetti, где свою свадьбу также отмечали телеведущая Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.

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