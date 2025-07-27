Названа причина, по которой Киеву сложно сдерживать наступление ВС РФ Марочко: Киеву не хватает сил и средств для сдерживания ВС РФ у Мелового

Российские войска активизировали наступательные действия в районе Мелового на Харьковской области, находя уязвимые участки в обороне Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. Он добавил, что бойцы РФ действуют сразу в нескольких направлениях, что осложняет сопротивление украинских сил. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

На данном участке — у Мелового — наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, что очень сильно затрудняет сдерживание украинских боевиков, поскольку их резервы не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения, — рассказал эксперт.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском, выйдя к окраинам города. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Также источник в силовых структурах информировал, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это также не комментировало.