Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 02:04

Биолог назвала главный симптом штамма COVID-19 стратус

Биолог Баранова назвала боль в горле главным симптомом штамма COVID-19 стратус

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

В России обнаружили более 100 случаев заражения новым, очень заразным штаммом коронавируса стратус (XFG), заявила V1.RU доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова. Уточняется, что главные симптомы этого заболевания — болезненные ощущения в горле.

Говорить о том, что он чем-то отличается, не представляется возможным, и ничего нового про этот вирус мы не скажем. <…> Но в России хотя бы у некоторых больных продолжается секвенирование вируса, — констатировала Баранова.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что новые штаммы коронавируса, в том числе стратус, могут быстро мутировать. В связи с этим специалисты призвали не расслабляться — внимательнее следить за здоровьем и соблюдать меры защиты.

В Великобритании уже начал активно распространяться новый вариант COVID-19. Этот вариант, генетически сходный с омикроном, отличается уникальным симптомом, подчеркнули медики: выраженной охриплостью голоса.

коронавирус
болезни
здоровье
биологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чего стоила Зеленскому выходка с НАБУ
Удар током зацепера остановил «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву
ВСУ провалили попытку атаки на Смоленскую область
Одно действие Зеленского привело Великобританию в бешенство
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций
Водителя зажало в салоне после ДТП в центре Москвы
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР
ЛДПР предложила освободить от туристического налога одну категорию семей
В России предложили продавать алкоголь как в СССР
Сын Софи Лорен женился на фитнес-тренере из Грузии моложе себя на 20 лет
Названа причина, по которой Киеву сложно сдерживать наступление ВС РФ
Биолог назвала главный симптом штамма COVID-19 стратус
Шутил о Лукашенко и женился на эскортнице: где сейчас Слава Комиссаренко
Стало известно, как Европа будет закупать оружие для Украины у США
Израиль перехватил судно с гумпомощью Газе и похитил экипаж
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Харьков содрогнулся от взрыва
Украинский БПЛА нарушил электропитание железной дороги под Волгоградом
«Дерзко сражаются»: Путин оценил работу морских пехотинцев в зоне СВО
«Готов был на что угодно»: РФ забрала украинского информатора из плена ВСУ
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.