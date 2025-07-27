Биолог назвала главный симптом штамма COVID-19 стратус

В России обнаружили более 100 случаев заражения новым, очень заразным штаммом коронавируса стратус (XFG), заявила V1.RU доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова. Уточняется, что главные симптомы этого заболевания — болезненные ощущения в горле.

Говорить о том, что он чем-то отличается, не представляется возможным, и ничего нового про этот вирус мы не скажем. <…> Но в России хотя бы у некоторых больных продолжается секвенирование вируса, — констатировала Баранова.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что новые штаммы коронавируса, в том числе стратус, могут быстро мутировать. В связи с этим специалисты призвали не расслабляться — внимательнее следить за здоровьем и соблюдать меры защиты.

В Великобритании уже начал активно распространяться новый вариант COVID-19. Этот вариант, генетически сходный с омикроном, отличается уникальным симптомом, подчеркнули медики: выраженной охриплостью голоса.