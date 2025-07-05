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05 июля 2025 в 03:05

Ученые выявили новый штамм коронавируса

The Independent: в Британии выявлен новый штамм коронавируса «стратус»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Великобритании активно распространяется новый вариант COVID-19 — штамм XFG «стратус», сообщает The Independent со ссылкой на Агентство по охране здоровья (UKHSA). Он демонстрирует повышенную заразность и способность ускользать от иммунитета.

Впервые обнаруженный в январе 2025 года, «стратус» уже ответственен за 30% новых случаев COVID-19 в стране. Этот вариант, генетически сходный с «омикроном», отличается уникальным симптомом — выраженной охриплостью голоса.

Его мутации позволяют эффективнее обходить защиту иммунной системы. Одновременно в Великобритании циркулирует и другой штамм — «нимбус» (NB.1.8.1), вызывающий сильную боль в горле. Несмотря на высокую контагиозность «стратуса», эксперты UKHSA пока не видят оснований для паники.

Нет никаких доказательств того, что варианты XFG и XFG.3 вызывают более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты, или что вакцины, используемые в настоящее время, будут менее эффективны против них, — отметил консультант-эпидемиолог UKHSA доктор Алекс Аллен.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение о перераспределении €335 млрд (30 трлн рублей) из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для борьбы с последствиями пандемии, на военные нужды. Страны — члены ЕС теперь могут использовать эти средства для оборонных проектов при условии выполнения определенных требований.

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