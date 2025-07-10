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10 июля 2025 в 11:21

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности нового ковид-штамма стратус

В Роспотребнадзоре допустили, что ковид-штамм стратус может быстро мутировать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые штаммы коронавируса, в том числе стратус, могут быстро мутировать, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. В связи с этим специалисты призвали не расслабляться — внимательнее следить за здоровьем и соблюдать меры защиты.

При этом вопреки активному распространению стратуса за рубежом новый штамм пока не представляет особую опасность для россиян, отметили в ведомстве. Там уточнили, что новый вариант коронавируса до сих пор не показал повышенную вирулентность.

Кроме того, у специалистов пока нет данных о способности стратуса обходить иммунитет человека или приводить к тяжелому течению болезни. И все же ситуация с этим штаммом требует внимания общества, в особенности в преддверии осени и зимы, заключили эксперты.

В Великобритании ранее начал активно распространяться новый вариант COVID-19 — штамм XFG стратус. Этот вариант, генетически сходный с омикроном, отличается уникальным симптомом — выраженной охриплостью голоса.

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