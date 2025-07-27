Стало известно, как Европа будет закупать оружие для Украины у США

Стало известно, как Европа будет закупать оружие для Украины у США WP: ЕС разработал план по закупке оружия у США для поставок Украине

Евросоюз разрабатывает новую финансовую схему для поддержки Украины американским оружием без ущерба для собственных финансов, сообщил The Washington Post. По предложению, вооружение будет передаваться ВСУ из европейских запасов, с последующей покупкой замены и выкупом продукции, предназначенной для других стран.

В частности, Германия изменила правила государственного долга, чтобы найти дополнительные средства для помощи Киеву и расширения своих военных производственных возможностей. До этого Берлин сталкивался с ограничениями на заимствования для государственного бюджета, но теперь эти ограничения значительно ослаблены. Параллельно Норвегия планирует использовать доходы от нефтяной отрасли для закупки и поставки оружия Украине.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что Вильнюс выделит Украине €30 млн на приобретение военной техники. Средства направят на покупку американских систем ПВО, включая комплексы Patriot.

До этого появилась информация, что президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки средств противовоздушной обороны Украине после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал о якобы поврежденном из-за авиаудара польском посольстве в Киеве. Как пишет британская газета Telegraph, Пентагону потребовалось около четырех дней, чтобы отправить первую партию ракет Patriot.