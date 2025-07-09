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09 июля 2025 в 12:50

Захарова раскрыла, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы

Захарова: безопасность Европы невозможно обеспечить без участия России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Безопасность Европы невозможно обеспечить без участия России, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, попытки действовать в обход РФ обречены на провал. Дипломат добавила, что Европа провоцирует эскалацию украинского конфликта, который довели до уровня экзистенциального, передает корреспондент NEWS.ru.

Безопасность Европы же не может быть обеспечена без участия России, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца не может скрыть за словесной пеленой желание поучаствовать в нанесении ударов вглубь России. Она отметила, что глава немецкого кабмина «не прекращает лицемерить» в попытках оправдать якобы неизбежность поставок Украине ракет Taurus.

Дипломат напомнила, что еще 1 июля канцлер заявлял СМИ о сложностях, связанных с поставками таких ракет ВСУ. В частности, использовать Taurus на территории Украины пришлось бы немецким военнослужащим.

До этого Захарова призвала мировое сообщество решительно осудить теракты ВСУ в Рыльске и Курске. Дипломат обратилась к «здравомыслящей части» международной арены и указала на зверства, которые совершает Украина.

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