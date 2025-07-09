В МИД призвали осудить теракты ВСУ в двух городах России

В МИД призвали осудить теракты ВСУ в двух городах России Захарова призвала мировое сообщество осудить теракты ВСУ в Рыльске и Курске

Москва призывает мировое сообщество решительно осудить теракты ВСУ в Рыльске и Курске, заявила представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге дипломат обратилась к «здравомыслящей части» международной арены, передает корреспондент NEWS.ru. Захарова указала на зверства, которые совершает Украина.

Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки чинимой Западом и Банковой цензуре увидеть подлинную картину творимых киевским режимом зверств, решительно осудить эти кровавые злодеяния, — подчеркнула дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства также выразила искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим. По словам Захаровой, они стали жертвами безжалостных терактов против мирного населения России.

Ранее ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске, из-за чего пострадали шестеро человек, а погибли трое. Один мужчина получил осколочное ранение плеча, а другой — травму ребер и осколочные ранения.

Украинские БПЛА также атаковали больницу в Рыльске, здание скорой помощи и административное здание одного из предприятий. Власти Курской области сообщили, что удар был нанесен в ночь с 8 на 9 июля.