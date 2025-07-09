Дроны ВСУ ударили по больнице в Курской области

Дроны ВСУ ударили по больнице в Курской области Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковали инфекционный корпус ЦРБ в Рыльске, двое ранены

Украинские беспилотники атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание скорой помощи и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ночью дрон нанес удар по инфекционному корпусу и зданию скорой помощи, повредив остекление и вызвав пожар на кровле.

Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», начался пожар, — написал он.

В результате инцидента пострадали два человека: 30-летняя женщина с резаной раной груди находится в состоянии средней степени тяжести и направляется в Курскую областную больницу. Вторая пострадавшая, 51-летняя женщина, получила осколочное ранение бедра и ушиб коленного сустава, ей оказана первая помощь, она будет наблюдаться амбулаторно.

Глава района уже находится на месте происшествия, утром запланирован подомовой обход. Хинштейн пообещал оказать помощь собственникам, если пострадали частные дома.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Врио губернатора Курской область Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.