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09 июля 2025 в 12:41

Песков объяснил, чего Россия ждет от Украины по третьему раунду переговоров

Песков заявил, что РФ ждет от Украины предложений по третьему раунду переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва ждет от Киева предложений по третьему раунду переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это в интересах Украины, поскольку обстановка на поле боя меняется.

Россия ожидает от Украины предложений по третьему раунду переговоров, это в интересах Киева, так как ситуация на фронте меняется, — подчеркнул представитель Кремля.

В результате прошлой встречи делегаций двух стран в Стамбуле произошел обмен пленными и телами погибших солдат ВСУ и ВС РФ. При этом украинская сторона оттягивала процесс, пока мертвые бойцы ожидали того, как их заберут в пункте, согласно договоренностям.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что Россия по-прежнему ждет от Украины согласования сроков нового раунда переговоров. Песков пообещал оповестить общественность, как только это произойдет.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара также ждет реакции Киева по предложению провести третий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Ожидается, что новая встреча пройдет в Стамбуле по аналогии с двумя предыдущими.

Дмитрий Песков
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Украина
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