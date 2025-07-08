Анкара призвала Киев к ответу Фидан: Турция ждет ответа от Украины по третьему раунду переговоров с Россией

Анкара ожидает реакции Киева на предложение о проведении третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии. Ожидается, что эта встреча, как и две предыдущие, состоится в Стамбуле.

Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответ от украинской стороны, — сказал он.

Министр подчеркнул, что турецкая сторона также готова организовать встречу лидеров обеих стран по урегулированию украинского кризиса. По его словам, на этом направлении у Анкары «нет никаких проблем».

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ведет переговоры с Москвой, чтобы решать гуманитарные вопросы и избежать обвинений в нежелании достигнуть мира. Он добавил, что одной из главных целей Киева остается возвращение военных ВСУ из плена.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в процессе согласования третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков. По его словам, каждая сторона ждет предложений по срокам проведения встречи. Пресс-секретарь президента РФ также сообщал, что сроки третьего раунда переговоров пока не определены. Москва рассчитывает, что этот вопрос будет вскоре решен, добавил он.