Официальные лица США, Саудовской Аравии и Украины позируют перед началом переговоров по российско-украинской войне во дворце Эд-Диръия, 11 марта 2025 года

В Киеве неожиданно признали, что согласились на переговоры из страха МИД Украины назвал целью переговоров в РФ нежелание прослыть противником мира

Украина ведет переговоры с Россией, чтобы решать гуманитарные вопросы и избежать обвинений в нежелании достигнуть мира, заявил спикер МИД страны Георгий Тихий. Он добавил, что одной из главных целей Киева остается возвращение военных ВСУ из плена, передает «РБК-Украина».

Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках, — пояснил Тихий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в процессе согласования третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков. По его словам, каждая сторона ждет предложений по срокам проведения встречи. Пресс-секретарь президента РФ также сообщал, что сроки третьего раунда переговоров пока не определены. Москва рассчитывает, что этот вопрос будет вскоре решен, добавил он.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар между тем выразил мнение, что украинский кризис не может быть разрешен военными методами и требует дипломатических решений. Глава МИД считает необходимым восстановление прямого диалога с Россией и возврат к принципам международного права.