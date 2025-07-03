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03 июля 2025 в 12:16

В Кремле рассказали о процессе согласования новых переговоров с Украиной

Песков: в согласовании новых переговоров с Украиной нет затыков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В процессе согласования третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, каждая сторона ждет предложений по срокам проведения встречи.

Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложений по срокам, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что сроки третьего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не определены. Москва рассчитывает, что этот вопрос будет вскоре решен, добавил он.

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Москве необходимо сесть за стол переговоров с Киевом и Вашингтоном для завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп призывает к немедленному прекращению огня. Келлог назвал необоснованными «заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры».

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что слова Келлога о том, что РФ затягивает мирное урегулирование конфликта с Киевом, безосновательны. Он отметил, что украинская сторона лишь на словах показывает намерение разрешить кризис.

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переговоры
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