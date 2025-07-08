Песков высказался о новом раунде переговоров России и Украины

Россия по-прежнему ждет от Украины согласования сроков следующего раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, как только это произойдет, Кремль сразу оповестит об этом общественность.

Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии заявил, что Анкара ожидает реакции Киева на предложение о проведении третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что эта встреча, как и две предыдущие, состоится в Стамбуле.

До этого спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ведет переговоры с Москвой, чтобы решать гуманитарные вопросы и избежать обвинений в нежелании достигнуть мира. Он добавил, что одной из главных целей Киева остается возвращение военнослужащих ВСУ из плена.