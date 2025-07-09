Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 12:51

Песков: телефонного разговора между Путиным и Трампом в 2024 году не было

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не участвовал в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, когда тот не возглавлял США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он предложил журналистам направить запрос в Белый дом, чтобы узнать подробности, передает ТАСС.

Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов, — констатировал Песков на брифинге.

Ранее Песков подчеркнул, что Россия и США обладают значительным нереализованным потенциалом экономического сотрудничества. Бизнесмены могли бы вести совместные проекты в сфере взаимных инвестиций, торговли, которые, несомненно, принесли бы сторонам большую прибыль. Он выразил уверенность, что совместные российско-американские проекты были бы выгодны как Москве, так и Вашингтону.

При этом пресс-секретарь отмечал, что антироссийские ограничительные меры США незаконны. Он пояснял, что рестрикции наносят урон как Москве, так и Вашингтону.

Дональд Трамп
Владимир Путин
США
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.