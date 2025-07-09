Песков: телефонного разговора между Путиным и Трампом в 2024 году не было

Песков: телефонного разговора между Путиным и Трампом в 2024 году не было

Президент России Владимир Путин не участвовал в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, когда тот не возглавлял США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он предложил журналистам направить запрос в Белый дом, чтобы узнать подробности, передает ТАСС.

Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов, — констатировал Песков на брифинге.

Ранее Песков подчеркнул, что Россия и США обладают значительным нереализованным потенциалом экономического сотрудничества. Бизнесмены могли бы вести совместные проекты в сфере взаимных инвестиций, торговли, которые, несомненно, принесли бы сторонам большую прибыль. Он выразил уверенность, что совместные российско-американские проекты были бы выгодны как Москве, так и Вашингтону.

При этом пресс-секретарь отмечал, что антироссийские ограничительные меры США незаконны. Он пояснял, что рестрикции наносят урон как Москве, так и Вашингтону.