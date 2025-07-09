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09 июля 2025 в 12:51

Песков: Лавров передаст Ким Чен Ыну послание от Путина в ходе визита в КНДР

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передаст главе КНДР Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина в ходе предстоящего визита в Пхеньян, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, которые передает ТАСС, такая практика давно существует.

Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина, — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные украинских спецслужб и анализ перемещений кораблей и самолетов сообщил, что КНДР якобы намерена бросить дополнительные силы на помощь России, предоставив группировку численностью от 25 тысяч до 30 тысяч солдат. По данным канала, прибытие северокорейских войск ожидается в ближайшие месяцы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого Ким Чен Ын отдал дань памяти бойцам армии государства, погибшим в ходе украинского кризиса. Во время празднования первой годовщины подписания соглашения о военном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой на телеэкране показали главу КНДР, положившего руку на гроб с национальным флагом страны.

Россия
Дмитрий Песков
Сергей Лавров
Ким Чен Ын
Владимир Путин
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