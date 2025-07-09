За сбор каких грибов можно надолго сесть в тюрьму: инфографика

Сезон тихой охоты в самом разгаре — после затяжных обильных дождей в центральную Россию пришло долгожданное тепло. Такая погода располагает к обильному урожаю грибов в лесах. Однако далеко не все виды можно класть в корзину — некоторые из них занесены в Красную книгу РФ.

В список грибов, которые нельзя собирать в России, входят: полубелый гриб (или боровик желтый), подосиновик белый, подберезовик розовеющий, спарассис курчавый (или грибная капуста), леоция студенистая (или леоция скольская), ежовик коралловидный, каштановый гриб, саркосома шаровидная и другие. Полный перечень содержится в Красной книге РФ.

За сбор краснокнижных грибов в России грозит уголовная ответственность. Это нарушение карается либо серьезным штрафом — до миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет. За продажу краснокнижных грибов предусмотрено наказание в виде девяти лет тюрьмы и до 3 млн рублей штрафа.

Подробнее о том, какие грибы нельзя собирать, — в инфографике NEWS.ru.