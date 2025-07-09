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09 июля 2025 в 12:41

Зеленский встретился с президентом Италии в Риме

Серджо Маттарелла Серджо Маттарелла Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Piccia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в ходе официального визита в Рим, передает агентство «Украинские национальные новости». По его данным, также у украинского лидера запланирована встреча с папой римским Львом XIV.

Зеленский примет участие в четвертой Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Италии 10 и 11 июля. Также в мероприятии будут участвовать итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Дональд Туск.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических лиц и компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции. Как уточнил уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, украинские ограничения синхронизированы с тремя пакетами санкций Евросоюза.

Прежде Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении Александра Тупицкого с поста главы Конституционного суда. Решение инстанции отменяет президентский документ от 2021 года, в результате которого Тупицкий был лишен полномочий.

Владимир Зеленский
Украина
Рим
Италия
Серджо Маттарелла
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