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09 июля 2025 в 02:18

Зеленский ввел очередные санкции против России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против физических лиц и компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка. Он уточнил, что украинские ограничения синхронизированы с тремя пакетами санкций Евросоюза.

В 15-й пакет санкций ЕС против России включены граждане РФ, Белоруссии, Китая и других стран. В украинский санкционный список попали российский летчик Александр Азаренков, производитель боевых роботов ООО «Гумыч», центр «Воин», занимающийся военно-патриотическим воспитанием, общество «Южный флот», золотодобывающая компания «Петропавловск», а также китайская компания Skywalker Technology Co. Ltd.

Отмечается, что это не первые санкции, введенные Киевом. В декабре прошлого года Украина наложила ограничения на несколько российских предприятий, исследовательских центров и одного казахского производителя. По мнению властей Киева, эти организации занимаются выпуском и разработкой БПЛА.

Ранее Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении Александра Тупицкого с поста главы Конституционного суда. Решение инстанции отменяет президентский документ от 2021 года, в результате которого Тупицкий был лишен полномочий.

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