«Каждое лето у него случается обострение»: «враг» Кашина о его обвинениях

Бывший директор певца Павла Кашина Марианна Дубровская высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что у артиста каждое лето «случается обострение». Так она отреагировала на его слова о врагах. Дубровская добавила, что придумать повод для ненависти несложно.

Вкратце могу сказать, что по закону РФ право авторства и право на имя не наследуются, не отчуждаются и не передаются другим лицам. Любой документ о передаче или отчуждении таких прав считается ничтожным. Авторское право невозможно украсть, оно всегда принадлежит автору. Придумать повод для ненависти несложно, но нужно хотя бы ознакомиться с формулировками претензии, чтобы не выглядеть дурачком. Два года он судился зря, суд не признал ни одного его обвинения. Каждое лето у него случается обострение, — сказала Дубровская.

Кашин назвал своим единственным врагом Марианну, комментируя возможное покушение на него. Он добавил, что она украла у него авторские права на все песни. По его словам, суды длились в течение двух лет. Музыкант потерял права на все произведения, которые создавал в течение 30 лет творческой деятельности, из-за мошенников. Сам Кашин заявил, что это произошло из-за Дубровской, с которой он проработал четверть века.