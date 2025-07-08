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08 июля 2025 в 13:06

Певец Кашин назвал своего единственного врага

Певец Кашин назвал бывшего директора Дубровскую своим единственным врагом

Павел Кашин Павел Кашин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский исполнитель, автор песен и актер Павел Кашин назвал своим единственным врагом бывшего директора Марианну Дубровскую. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что она украла у него авторские права на все песни. По его словам, суды длились в течение двух лет.

Кроме Марианны Дубровской у меня нет [врагов]. Я с ней судился два года, она у меня украла все авторские права, — сказал певец.

Кашин ранее лишился своих песен в результате мошеннической схемы. Музыкант потерял права на все произведения, которые создавал в течение 30 лет творческой деятельности. Сам Кашин заявил, что это произошло из-за Дубровской, с которой он проработал четверть века.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» частично выиграла судебное дело о защите прав на своих знаменитых персонажей. Согласно заявлению Кунцевского районного суда Москвы, столичный предприниматель нарушил исключительные права студии, использовав образы популярных героев. Суд признал факт незаконного использования охраняемых персонажей.

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