Кремль отреагировал на тревожное заявление Трампа по ситуации на Украине Песков: Кремль обратил внимание на слова Трампа о сложности ситуации на Украине

В Москве обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые передает ТАСС, американский лидер озвучил именно то, о чем Россия говорила с самого начала.

Мы услышали также очень важное заявление Трампа о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала: что решить за одну ночь не представляется возможным, — отметил Песков.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что противоречивые слова президента Соединенных Штатов о сюрпризе для России могут быть частью его стратегии. По мнению эксперта, глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести.

До этого агентство Associated Press написало, что Трамп был застигнут врасплох решением Пентагона временно остановить военную помощь Украине. Сообщается, что американский лидер остался недоволен недостаточной координацией между Министерством обороны и Белым домом.