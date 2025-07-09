Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:56

Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох

AP: решение Пентагона приостановить военную помощь Киеву застало Трампа врасплох

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп был застигнут врасплох решением Пентагона временно остановить военную помощь Украине, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Американский лидер остался недоволен недостаточной координацией между Министерством обороны и Белым домом.

Источники отмечают, что внутри Пентагона существуют разногласия. Часть руководства ведомства выступает против приостановки поставок. Тем временем пресс-секретарь ведомства Кингсли Уильсон опроверг слухи о недостаточной коммуникации. Он пояснил, что министр обороны США Пит Хегсет подготовил для президента рекомендации по военной помощи и анализу запасов, согласовав действия с правительством.

Ранее стало известно, что решение Пентагона также застало врасплох высокопоставленных республиканцев и чиновников в Европе. Оказалось, что ключевые лица в Госдепе и Конгрессе США не были проинформированы о шаге ведомства до его реализации.

Также выяснилось о попытке одного из союзников Вашингтона по НАТО оказать давление на Белый дом в вопросе военной помощи Украине. Европейский чиновник сообщил, что новость об этом удивила Киев.

Дональд Трамп
Пентагон
Украина
военная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.