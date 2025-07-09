Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох

Президент США Дональд Трамп был застигнут врасплох решением Пентагона временно остановить военную помощь Украине, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Американский лидер остался недоволен недостаточной координацией между Министерством обороны и Белым домом.

Источники отмечают, что внутри Пентагона существуют разногласия. Часть руководства ведомства выступает против приостановки поставок. Тем временем пресс-секретарь ведомства Кингсли Уильсон опроверг слухи о недостаточной коммуникации. Он пояснил, что министр обороны США Пит Хегсет подготовил для президента рекомендации по военной помощи и анализу запасов, согласовав действия с правительством.

Ранее стало известно, что решение Пентагона также застало врасплох высокопоставленных республиканцев и чиновников в Европе. Оказалось, что ключевые лица в Госдепе и Конгрессе США не были проинформированы о шаге ведомства до его реализации.

Также выяснилось о попытке одного из союзников Вашингтона по НАТО оказать давление на Белый дом в вопросе военной помощи Украине. Европейский чиновник сообщил, что новость об этом удивила Киев.