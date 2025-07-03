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03 июля 2025 в 08:38

Решение Пентагона по Украине «застало врасплох» ключевых лиц Европы и США

Politico: союзники не знали о планах США приостановить поставки оружия Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение Пентагона о временной приостановке военных поставок Украине «застало врасплох» высокопоставленных республиканцев и некоторых европейских чиновников, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, ключевые лица в Госдепартаменте и Конгрессе США не были заранее проинформированы об этом шаге.

Как сообщают источники издания, заморозка связана с опасениями замминистра обороны США Элбриджа Колби и его команды относительно истощения складов некоторых видов вооружений. Другой анонимный собеседник уточнил, что решение не согласовывалось с Госдепом, а Киев и ЕС узнали о нем постфактум. В Белом доме, однако, отвергли обвинения в отсутствии координации.

Это неправда. Президент [США Дональд Трамп] и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего», — отметил собеседник издания.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. После этого МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для разъяснений.

Ранее стало известно, что один из союзников США по НАТО пытается оказать давление на Вашингтон в том, чтобы американские власти пересмотрели свое решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сокращение или остановка западных поставок оружия Киеву приближает завершение СВО на Украине. Песков допустил, что причиной решения Вашингтона стали пустые склады или нехватка этих вооружений.

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