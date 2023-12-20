Критика SHAMAN, интервью Дудю, «Вагнер»: куда пропала певица Вика Цыганова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и актриса театра Вика Цыганова недавно оказалась в центре скандала из-за интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и истории с обысками в ее доме. Что об этом известно, чем исполнительница занимается сейчас?

Чем известна Цыганова

Виктория Цыганова — эстрадная певица, исполнительница хитов «Любовь и смерть», «Русская водка», «Золотые купола», «Андреевский флаг» и других.

Она также известна своей патриотической позицией: в 2014 году поддержала присоединение Крыма к России, в 2022 году — спецоперацию. Цыганова выступает с концертами в Крыму и Донбассе, оказывает помощь военным в зоне СВО.

В прошлом году исполнительница опубликовала клип на песню «Вагнер», которая стала неофициальным гимном ЧВК «Вагнер».

Что Цыганова говорила в интервью Дудю

В ноябре 2023 года Вика Цыганова вместе с супругом, художником и сценаристом Вадимом Цыгановым, дала интервью журналисту Юрию Дудю.

Цыгановы поддерживают спецоперацию и переводят средства на нужды военнослужащих. Певица рассказала, что уже девять раз выступала перед ранеными и не планирует на этом останавливаться.

Дудь спросил у Цыганова, почему тот не пошел на СВО сам, хотя в начале конфликта заявлял, что готов записаться в добровольческий отряд. На что супруг ответил, что занимается волонтерством, а быть на поле боя ему не позволяют возраст и проблемы со здоровьем.

Кроме того, Цыгановы рассказали о «мировом правительстве», которое готовит территорию Украины для переселения туда части израильтян, потому что, по их мнению, Израиль не умещается в границы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время интервью речь также зашла о законах и морали. Цыганова назвала смену пола бредом и болезнью.

Также артисты высказалась про Валерия Меладзе и Александра Ревву, заявив, что они являются «предателями и нечистью».

Что Цыганова говорила после интервью

Интервью Цыгановых вызвало волну негатива в Сети. Певица в Telegram-канале написала: «Люди, не смотрите это! Это все сделала нейросеть».

Спустя время она призналась, что разочаровалась в Дуде.

«Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России», — сказала исполнительница.

Цыганова отметила, что расстроена этим интервью. По ее мнению, Дудь выдергивал ненужные факты. Певица предположила, что блогер выполняет чьи-то заказы.

Что известно про обыски в доме Цыгановой

Об интервью Цыгановых Юрию Дудю также высказалась телеведущая Ксения Собчак.

«Я как девушка модная считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов — это прямо класс. Ирония высшего уровня. Но, главное, те, кто считает, что их взгляды кем-то придуманы и оплачены, жестоко ошибаются. Это абсолютно натуральная и бесплатная шиза», — сказала она в своем YouTube-шоу «Осторожно: новости».

Вечером 4 ноября в Telegram-канале Цыгановой было опубликовано видео, на котором ее муж бежит и говорит о том, что к ним «пришли с обысками», потому что «Собчак настучала».

После этого телефоны супругов были недоступны несколько часов. Позже в их Telegram-канале появился ролик, на котором продюсер благодарит пранкера Лексуса за розыгрыш. Но, как выяснили СМИ, Лексус никакого отношения к пранку с «обыском» не имел.

Спустя время Цыганов заявил, что шутка с «обыском» была провокацией для желтых СМИ. Он также отметил «большое давление прессы» после истории с интервью.

Почему Цыганова раскритиковала SHAMAN

Недавно Вика Цыганова раскритиковала деятельность певца Ярослава Дронова (SHAMAN), заявив, что она сомневается в его «русскости». По словам Цыгановой, во время одной из личных встреч она призвала музыканта сменить псевдоним, ведь России «дроны нужны на фронте».

«Муж был свидетелем, SHAMAN сказал, что готов приехать к нам домой в гости, поговорить. А я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов? Нам такие вот дроны нужны на фронте. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще „Шаман“ в православной-то стране?» — возмущалась она.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем Цыганова занимается сейчас

Вика Цыганова продолжает творческую деятельность.

В следующем году уже запланированы концерты артистки в Нижнем Новгороде, Туле, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане и Челябинске.

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