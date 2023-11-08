Неотложка и звонки Владимиру Владимировичу: как живут Цыгановы после Дудя Виктория и Вадим Цыгановы назвали Ксению Собчак главным рептилоидом

Артисты Вадим и Вика Цыгановы, чье интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) привело к скандалу, пригласили в свой загородным дом журналистов. Предполагалось, что супруги объяснят ситуацию с Дудем, историю обыска в их доме якобы по «наводке Собчак» и другие накопившиеся к ним вопросы. В числе гостей Цыгановых были журналисты NEWS.ru.

Кто такие Вадим и Вика Цыгановы, чем известны

Виктория Цыганова — известная эстрадная певица, исполнительница хитов «Любовь и смерть», «Русская водка», «Золотые купола», «Андреевский флаг» и других. Известна патриотической позицией: в 2014 году поддержала присоединение Крыма к России, в 2022 году — специальную военную операцию на Украине. Цыганова выступала с концертами в Крыму и Донбассе, оказывает помощь военным в зоне СВО.

В октябре 2022 года артистка опубликовала клип на песню «Вагнер», которая стала неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Вадим Цыганов — ее муж, поэт-песенник, сценарист, художник, скульптор, писатель. Их семейному и творческому тандему 36 лет.

Почему интервью Цыгановых Дудю вызвало резонанс, о чем они говорили

Сам факт того, что Цыгановы, придерживающиеся патриотической позиции и поддерживающие спецоперацию, пришли к иноагенту Дудю, привлек внимание.

В интервью Цыгановы поговорили с Дудем о православии. Журналист представился верующим, православным, хоть и не воцерковленным. Однако его вопросы о вере и религии, по мнению многих зрителей, носили провокационный характер. Так, Дудь спрашивал об экс-схиигумене Сергии и его криминальном прошлом, на что Вадим Цыганов ответил, что для них это не имеет значения: Сергий покаялся в своих прошлых грехах.

Одной из тем стала война в Израиле. Вадим Цыганов озвучил свое мнение о существовании мирового заговора, упомянул рептилоидов. Супруги также высказали мысль, что в мире идет навязывание новой религии — «цифры», и поговорили о логотипе Apple — надкусанном яблоке, которое символизирует искушение. Вадим рассуждал на тему начала специальной военной операции. По его мнению, президента России Владимира Путина «обманули» и «ситуация уже не зависит ни от какой личности». Отвечая на вопросы Дудя про Путина, Цыганов отметил, что российскому лидеру «надо покаяться, как, впрочем, и всем».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Цыганова

Как зрители отреагировали на интервью Цыгановых Дудю

Трехчасовое интервью Цыгановых Дудю вызвало волну негатива в интернете. Виктория Цыганова в своем Telegram-канале написала: «Люди, не смотрите это! Это все сделала нейросеть».

Вадим Цыганов объяснил, что жена последовала примеру продюсера Иосифа Пригожина, который в свое время заявил, что обнародованная порочащая его аудиозапись была создана нейросетью. «Если у него прокатило, почему бы и нам так не сделать? Чтобы меньше глупых вопросов задавали», — сказал Вадим Цыганов в интервью Gazeta.ru.

Об интервью Цыгановых Дудю высказалась Ксения Собчак на YouTube-шоу «Осторожно: новости». «Я, как девушка модная, считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов — это прямо класс. Ирония высшего уровня. Но главное — те, кто считает, что их взгляды кем-то придуманы и оплачены, жестоко ошибаются. Это абсолютно натуральная и бесплатная шиза».

Вечером 4 ноября в Telegram-канале певицы было опубликовано видео, на котором ее муж Вадим Цыганов бежит и говорит о том, что к ним «пришли с обысками», потому что «Собчак настучала». И просит решить вопрос быстро, «позвонив в АП». Вероятно, имелась в виду администрация президента.

После этой публикации телефоны супругов были несколько часов недоступны. Позже в их Telegram-канале появилось видео, на котором Вадим Цыганов благодарит пранкера Лексуса за розыгрыш. Но, как выяснили СМИ, Лексус никакого отношения к пранку с «обыском» не имеет: в разговоре речь шла о другом недавнем розыгрыше премьер-министра Италии.

«Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству, — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», — написали пранкеры в своем Telegram-канале.

Пресс-конференция Цыгановых — продолжение пранка?

7 ноября Вика и Вадим Цыгановы провели в своем доме в подмосковной деревне Мышецкое пресс-конференцию. Мероприятие проходило в нестандартном формате и напоминало продолжение затянувшегося пранка.

Журналистам раздали раскраски и фломастеры, чтобы не «скучали», а еще маски против коронавируса. «Если вы верите в пандемию — наденьте, если вы верите в триединую Русь — ходите без масок. Другого варианта нет», — объяснил Вадим.

В этот момент во двор Цыгановых въехал реанимобиль — как бы намек на неотложную психиатрическую помощь. Кто его вызвал и зачем, так и осталось непонятным. Цыгановы не смогли объяснить (или сделали вид, что не могут), что тут делает машина экстренной службы. Не исключено, что это было нечто вроде пранка со стороны супругов. Вадим Цыганов периодически звонил «Владимиру Владимировичу». Позже выяснилось, что это молодой мужчина, участник СВО, которому помогает семья Цыгановых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вадим Цыганов

«Дудь нас обманул»

Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru об их мотивах участия в съемке у Юрия Дудя, Цыгановы процитировали фильм «Брат»: «Хотелось поговорить о правде. Потому что в правде сила». Они также ответили, что блогер называл себя «верующим, православным человеком».

«Пригласил в Дубай. Оплатил нам самую дорогую гостиницу, бизнес-класс... А для меня любая платформа, где можно говорить о Боге, является приоритетной. Но он нас обманул. Он — рептилоид, я думаю так. Но шансы исправиться у него есть», — сказал Вадим Цыганов.

Виктория призналась, что «уже на 15-й минуте беседы» с иноагентом поняла, что разговор идет «вообще в разных параллелях».

«Огорчили отзывы [в интернете после интервью], которые имеют характер в основном агрессивный. Мне кажется, что вообще нормальным людям некогда оставлять комментарии. Это не может не впечатлять — болезненность нашей ситуации. Я уже говорила, что общество больно все, и продолжаю настаивать: мы все больные, нам надо лечиться», — сказала Вика.

«Обыски» в доме: что это было

Вадим Цыганов заявил, что шутка с «обыском» была провокацией для желтых СМИ. Он также отметил «большое давление прессы» после истории с интервью. Муж певицы объяснил, что на звонки супруги не отвечали не специально.

«Вика действительно была в бассейне, у нас были отключены телефоны, и только [юрист] Люба Дручинина подняла шум и приехала. Провокацию мы создали для самых желтых СМИ, а приехали все», — сказал Вадим.

Он также процитировал комментарий из Сети, на его взгляд, отражающий суть произошедшего: история с обыском — это «запущенный рептилоидами медиавирус», который выявил самых глупых наивных журналистов. Такие представители СМИ, по мнению Цыганова, стараются «ловить хайп на информации в анонимных Telegram-каналах, вместо того чтобы сообщать о чем-то полезном и стоящем».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Собчак — главный рептилоид»

Ксению Собчак Цыгановы назвали самым главным рептилоидом. Не забыли они и про туфли Chanel, на которых сделала акцент журналистка в своем шоу.

«Нейросеть волнует и туфли. Мы говорим о катастрофе, надо спасать Россию, а там нейросеть и туфли», — высказалась Виктория. Певица также отметила, что туфли на самом деле «китайские, потрогайте хотя бы».

Во время пресс-конференции Вадим Цыганов пытался дозвониться до Дудя, но тот не снял трубку. Вадим обратил внимание представителей СМИ на заставку на телефоне журналиста: «череп», «сатанисты».

«Рептилоид чистой воды», — сыронизировал Цыганов.

Викторию спросили о том, почему она, патриотка, записала новый альбом в Италии.

«Я нашла лучшего человека, чтобы записать лучшее для России. Давайте тогда предъявим претензии к архитектору итальянскому, который нам построил Кремль. Русские — это такая нация, мы собирали всегда самое лучшее», — парировала певица.

Цыгановы также рассказали, как они помогают бойцам в зоне спецоперации оборудованием и медикаментами. Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru, не обидно ли Виктории, что ее не приглашают на крупные патриотические сборные концерты, Вадим сказал, что ей «не жалко» и «не обидно», а «справедливости не существует».

О чем Цыгановы не стали говорить

Цыгановых попросили прокомментировать мнение, появившееся в некоторых блогах, что Вика «сыграла в басню „Мальчик и волки“. <...> Инсценировать у себя обыски — все равно что в гробу фотографироваться».

Вадим Цыганов дважды на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос про «волков» — то есть на тему злоупотребления доверием аудитории и неуместности шутки про обыски. Такой вопрос он назвал «несерьезным».

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