1 Апреля: история Дня смеха и его традиции празднования в разных странах

В этот день шанс нарваться на шутку про белую спину особенно высок. Те, кого жизнь уже научила бдительности, советуют простую истину: «никому не верь». В соцсетях же вовсю расходится поток новостей, абсурдность которых поражает воображение. Все это — приметы 1 Апреля, праздника, который называют Днем радости и смеха, а также Днем дурака. В преддверии часа веселых розыгрышей стоит заглянуть в историю этого торжества, понять, как оно появилось в России, и вспомнить, какие традиции, связанные с этой датой, живы сегодня.
1 апреля — День смеха: история праздника
Корни истории 1 апреля — Дня смеха, который также величают Днем дурака, — уходят в столь седую древность, что единой версии его возникновения нет до сих пор. Неоспорим лишь тот факт, что обычай веселиться, устраивать гулянья и подшучивать над окружающими зародился еще до нашей эры.
К примеру, в конце марта в Древнем Риме проводили фестиваль в честь Кибелы, почитаемой как прародительница всего сущего. Третий день этого торжества назывался гилариями. Римляне ходили друг к другу в гости, добродушно подшучивали над родными и славили пробуждение природы. В этот день грусть была под строжайшим запретом. Любопытную трактовку можно встретить у древнеримского автора Апулея, который именовал 1 Апреля праздником глупцов, связывая его с почитанием бога смеха Гелоса.
История праздника смеха 1 Апреля может отсчитываться и с более позднего рубежа — XVI века. Долгое время во Франции Новый год встречали весной — в промежутке между концом марта и серединой апреля. Фиксированной даты не существовало, более того, в разных регионах новогодние торжества проходили в разное время. Перемены наступили, когда Карл IX решил положить конец «календарному беспорядку», утвердив единую для всей Франции дату — 1 января. А те, кто продолжал справлять праздник по старинке, в разгар весны, сами того не желая, превратились в объект для насмешек.
Впрочем, это далеко не все гипотезы возникновения Дня смеха 1 апреля. Практически у каждого народа есть собственная история появления этого торжества:
- индусы соотносят его с фестивалем Холи (Пхагвах) — временем, когда чествуют весну и радость;
- скандинавы уверены, что традиция Дня дурака связана с почитанием великанши-охотницы по имени Скади;
- ирландцы считают, что день розыгрышей появился еще у кельтов, поклонявшихся богу веселья Луду.
В «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера, который считается отцом английской поэзии, можно найти историю о лисе, обманывающей петуха в середине весны. А француз Элой д'Амерваль, творивший в эпоху Возрождения, описывал «апрельскую рыбу» — так именовали простодушных жертв розыгрышей. Первое же упоминание привычного нам Дня смеха 1 апреля относится к 1686 году: словосочетание Fools Holiday (День дураков) употребил английский поэт Джон Обри.
1 Апреля — праздник смеха в России
История праздника 1 Апреля в России не менее увлекательна. У славян в этот день было принято отмечать пробуждение домового — озорного хранителя домашнего очага. Духа старались задобрить не только угощениями, но и веселыми представлениями: шутками, розыгрышами, переодеваниями.
В Россию европейская традиция праздновать 1 Апреля попала благодаря Петру I. Известно, что император был большим любителем розыгрышей. Именно по его велению в Петергофе установили фонтаны-шутихи, которые внезапно окатывали водой гуляющую публику. А в 1719 году Петр I распорядился запустить над императорским дворцом фейерверки, издалека напоминавшие полыхающее пламя. Пока очевидцы спешили бить в пожарный набат, император из окна наблюдал за поднявшейся суетой.
1 Апреля: традиции праздника в России и других странах
День смеха не значится в календаре как официальный праздник ни в России, ни в иных государствах. Однако, несмотря на это, он не только получил широчайшее распространение, но и пользуется огромной популярностью. Международные традиции 1 Апреля мало чем отличаются. В День дурака принято разыгрывать родственников и приятелей, а порой и учителей, и сослуживцев. Средства массовой информации, иногда даже самые солидные, публикуют фейковые материалы. Главное правило для первоапрельской шутки — она должна быть не только забавной, но и безобидной.
В некоторых странах сложились свои национальные особенности празднования 1 Апреля:
- англичане планируют розыгрыши исключительно на первую половину дня — бытует поверье, что шутки после полудня могут навлечь беду;
- французы бережно хранят традицию «апрельских рыб», приклеивая друг другу на спины бумажных рыбок;
- в России по-прежнему в ходу шутки про развязанные шнурки, белую спину и зубную пасту на лице, неизменно сопровождаемые присказкой «1 апреля — никому не верю!»
Однако не все первоапрельские розыгрыши безобидны. Считается, что именно в День дурака риск подхватить вирус в Сети возрастает многократно. Поэтому пользователи Reddit даже учредили свой особый праздник — День резервного копирования. Он выпадает на 31 марта, чтобы жертвы пранков не лишились своего цифрового архива.
Празднование Дня смеха настолько повсеместно, что стало даже предметом научных изысканий. Психологи, изучающие традиции Дня дурака, дают совет: готовя розыгрыш, избегайте черного юмора и ложных обещаний, учитывайте возраст и статус того, над кем шутите, а главное — не прибегайте к пассивной агрессии. Ведь первоапрельская шутка — это проявление теплых чувств. В остальном же полет фантазии ничем не ограничен.
