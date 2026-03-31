1 Апреля: история Дня смеха и его традиции празднования в разных странах

В этот день шанс нарваться на шутку про белую спину особенно высок. Те, кого жизнь уже научила бдительности, советуют простую истину: «никому не верь». В соцсетях же вовсю расходится поток новостей, абсурдность которых поражает воображение. Все это — приметы 1 Апреля, праздника, который называют Днем радости и смеха, а также Днем дурака. В преддверии часа веселых розыгрышей стоит заглянуть в историю этого торжества, понять, как оно появилось в России, и вспомнить, какие традиции, связанные с этой датой, живы сегодня.

1 апреля — День смеха: история праздника

Корни истории 1 апреля — Дня смеха, который также величают Днем дурака, — уходят в столь седую древность, что единой версии его возникновения нет до сих пор. Неоспорим лишь тот факт, что обычай веселиться, устраивать гулянья и подшучивать над окружающими зародился еще до нашей эры.

К примеру, в конце марта в Древнем Риме проводили фестиваль в честь Кибелы, почитаемой как прародительница всего сущего. Третий день этого торжества назывался гилариями. Римляне ходили друг к другу в гости, добродушно подшучивали над родными и славили пробуждение природы. В этот день грусть была под строжайшим запретом. Любопытную трактовку можно встретить у древнеримского автора Апулея, который именовал 1 Апреля праздником глупцов, связывая его с почитанием бога смеха Гелоса.

История праздника смеха 1 Апреля может отсчитываться и с более позднего рубежа — XVI века. Долгое время во Франции Новый год встречали весной — в промежутке между концом марта и серединой апреля. Фиксированной даты не существовало, более того, в разных регионах новогодние торжества проходили в разное время. Перемены наступили, когда Карл IX решил положить конец «календарному беспорядку», утвердив единую для всей Франции дату — 1 января. А те, кто продолжал справлять праздник по старинке, в разгар весны, сами того не желая, превратились в объект для насмешек.

Впрочем, это далеко не все гипотезы возникновения Дня смеха 1 апреля. Практически у каждого народа есть собственная история появления этого торжества:

индусы соотносят его с фестивалем Холи (Пхагвах) — временем, когда чествуют весну и радость;

скандинавы уверены, что традиция Дня дурака связана с почитанием великанши-охотницы по имени Скади;

ирландцы считают, что день розыгрышей появился еще у кельтов, поклонявшихся богу веселья Луду.

В «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера, который считается отцом английской поэзии, можно найти историю о лисе, обманывающей петуха в середине весны. А француз Элой д'Амерваль, творивший в эпоху Возрождения, описывал «апрельскую рыбу» — так именовали простодушных жертв розыгрышей. Первое же упоминание привычного нам Дня смеха 1 апреля относится к 1686 году: словосочетание Fools Holiday (День дураков) употребил английский поэт Джон Обри.

Как отмечают День смеха в других странах: Индия, Холи, Фестиваль красок

1 Апреля — праздник смеха в России

История праздника 1 Апреля в России не менее увлекательна. У славян в этот день было принято отмечать пробуждение домового — озорного хранителя домашнего очага. Духа старались задобрить не только угощениями, но и веселыми представлениями: шутками, розыгрышами, переодеваниями.

В Россию европейская традиция праздновать 1 Апреля попала благодаря Петру I. Известно, что император был большим любителем розыгрышей. Именно по его велению в Петергофе установили фонтаны-шутихи, которые внезапно окатывали водой гуляющую публику. А в 1719 году Петр I распорядился запустить над императорским дворцом фейерверки, издалека напоминавшие полыхающее пламя. Пока очевидцы спешили бить в пожарный набат, император из окна наблюдал за поднявшейся суетой.

1 Апреля: традиции праздника в России и других странах

День смеха не значится в календаре как официальный праздник ни в России, ни в иных государствах. Однако, несмотря на это, он не только получил широчайшее распространение, но и пользуется огромной популярностью. Международные традиции 1 Апреля мало чем отличаются. В День дурака принято разыгрывать родственников и приятелей, а порой и учителей, и сослуживцев. Средства массовой информации, иногда даже самые солидные, публикуют фейковые материалы. Главное правило для первоапрельской шутки — она должна быть не только забавной, но и безобидной.

В некоторых странах сложились свои национальные особенности празднования 1 Апреля:

англичане планируют розыгрыши исключительно на первую половину дня — бытует поверье, что шутки после полудня могут навлечь беду;

французы бережно хранят традицию «апрельских рыб», приклеивая друг другу на спины бумажных рыбок;

в России по-прежнему в ходу шутки про развязанные шнурки, белую спину и зубную пасту на лице, неизменно сопровождаемые присказкой «1 апреля — никому не верю!»

Однако не все первоапрельские розыгрыши безобидны. Считается, что именно в День дурака риск подхватить вирус в Сети возрастает многократно. Поэтому пользователи Reddit даже учредили свой особый праздник — День резервного копирования. Он выпадает на 31 марта, чтобы жертвы пранков не лишились своего цифрового архива.

1 Апреля — День смеха, или День дурака: история и традиции праздника в разных странах

Празднование Дня смеха настолько повсеместно, что стало даже предметом научных изысканий. Психологи, изучающие традиции Дня дурака, дают совет: готовя розыгрыш, избегайте черного юмора и ложных обещаний, учитывайте возраст и статус того, над кем шутите, а главное — не прибегайте к пассивной агрессии. Ведь первоапрельская шутка — это проявление теплых чувств. В остальном же полет фантазии ничем не ограничен.

