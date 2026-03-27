«Становятся добычей»: в РПЦ обеспокоились верой людей в сверхъестественное

Кипшидзе назвал веру в сверхъестественное способом лишения людей свободы

Вера в сверхъестественное ограничивает свободу людей и позволяет ими манипулировать, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, поддавшиеся суевериям граждане часто становятся жертвами недобросовестных торговцев оккультными услугами.

Я думаю, что вера исключает суеверия. Если человек верит в Бога и ходит в храм, он не будет принимать за истину всякую муть. Оккультизм — это форма лишения человека свободы, запугивания и манипуляций. Увы, цифры говорят, что проблема имеет масштаб. Те, кто подвластны суевериям, становятся легкой добычей для торговцев оккультными услугами, которые лишают их денег, а иногда и психического здоровья, — прокомментировал Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (81%) верят в сверхъестественные силы. По результатам опроса, две трети участников (66%) доверяют святым, считая их защитниками в сложных ситуациях. Наименьшим доверием пользуются русалки — их существование признают лишь 22% опрошенных.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
