01 апреля 2026 в 00:05

Приметы 1 апреля — Дарья Грязная и День смеха: розыгрыши и встреча домового

Приметы 1 апреля
В народном календаре 1 апреля — это День Дарьи Грязной. Название появилось не из-за неуважения к святой, а из-за состояния дорог: снег таял, превращаясь в липкую грязь вокруг прорубей и на путях. По традиции этот день совпадает с общемировым Днем смеха, и это не случайно — на Руси верили, что именно сегодня просыпается после зимней спячки домовой и его нужно обязательно развеселить.

Погодные приметы на Дарью Грязную, 1 апреля

  • Какая погода на Дарью — таким будет и 1 октября.

  • Если вешняя вода идет с большим шумом — жди хорошего сенокоса и высокой травы.

  • Звездная ночь на 1 апреля — к сухому и теплому лету.

  • Если на дорогах много грязи и талого снега — год будет урожайным на овощи и зерновые.

  • Верба зацвела — пора выставлять ульи на пасеку.

  • Облака плывут против ветра — скоро начнется дождь или похолодание.

Приметы о птицах и зверях 1 апреля

Девушкам нельзя смотреть в окно на летящих птиц. Если увидишь стаю — год будет шумным и суетливым, если одинокую птицу — придется долго ждать суженого.

Пробуждение домового: традиции и суеверия 1 апреля

Считалось, что домовой просыпается злым и дезориентированным. Чтобы он не начал вредить в хозяйстве, его старались запутать или рассмешить.

  • Главная примета! Нужно обязательно кого-то обмануть или разыграть. Если вы этого не сделаете, домовой может весь год «водить вас за нос», прятать вещи и путать мысли.

За печку или в укромный угол ставили миску с молоком и кусочек хлеба, чтобы задобрить хозяина дома. Считалось, что веселье в этот день отпугивает нечистую силу, которая пытается пробраться в дом вместе с весенними ручьями.

Что можно и нужно делать 1 апреля

  • Шутить и разыгрывать близких. Это не просто забава, а древний способ обмануть судьбу и защитить дом от негатива. Чем удачнее розыгрыш, тем больше удачи будет в делах.

  • Убирать в доме. Считалось, что домовой любит порядок, но в день его пробуждения лучше не затевать генеральную уборку с выносом мебели, чтобы не тревожить его лишний раз.

  • Надевать одежду наизнанку. Старинная хитрость: если вы идете в лес или новое место, наденьте какую-то вещь наизнанку — так леший или домовой не признают в вас «своего» и не смогут сбить с пути.

  • Печь лепешки на меду. Сладкая выпечка символизировала приход тепла и радость от того, что зима окончательно ушла.

Что нельзя делать 1 апреля

  • Злиться и обижаться на шутки. Тот, кто проявит гнев на Дарью Грязную, рискует навлечь на себя череду мелких неприятностей на 40 дней вперед.

  • Оборачиваться на женский голос, если вас окликнули на улице. Существовало суеверие, что это может быть не человек, а «весенняя мара», крадущая удачу.

  • Начинать важные дела, связанные с деньгами. Считалось, что из-за проделок проснувшегося домового все может пойти наперекосяк: расчеты окажутся неверными, а сделки — обманчивыми.

  • Грустить и плакать. Верили, что как весну встретишь, так ее и проведешь. Слезы 1 апреля могли притянуть дождливое и холодное лето.

Анастасия Фомина
