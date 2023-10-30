Физиогномист объяснил, является ли интервью Цыгановой Дудю дипфейком Физиогномист Воеводин считает, что интервью Цыгановой Дудю не является дипфейком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Цыганова с супругом

Интервью певицы Виктории Цыгановой и ее супруга Вадима журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не является дипфейком, так как на нем нет разрывных частей, в том числе на лице участников беседы, заявил NEWS.ru эксперт-физиогномист Олег Воеводин. По его мнению, это полноценный и нормальный разговор.

Во многих нейросетях нижняя часть рта ходит сама по себе, верхняя сама по себе. Здесь мы наблюдаем полноценный разговор, нет никаких разрывов на лице. На одном из фрагментов одно верхнее веко с левой стороны нормальное, а правое слишком большое, разница век очень сильная. Во-вторых, одна часть брови ниже второй части, несмотря на то что она удивляется и делает жалобное лицо, — сказал Воеводин.

Физиогномист также отметил, что на одном из фрагментов у Цыгановой верхняя губа немного кривит с нижней. Это он связал с реакцией женщины, которой, вероятно, что-то не понравилось.

Ей что-то просто не понравилось, и из-за этого сделала такое выражение лица. Мое мнение: это полноценное, нормальное видео, — заключил Воеводин.

В разговоре с Дудем супруги рассказали о своем отношении к специальной военной операции на Украине, религии, а также раскрыли позицию касательно некоторых российских артистов. После выхода интервью Цыганова в Telegram выложила ссылку на видео и просила подписчиков не смотреть его. По ее словам, все видео было сделано нейросетью.