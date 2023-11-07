«Он нас обманул»: Цыгановы объяснили, зачем ходили к Дудю Цыгановы заявили, что пошли на интервью к Дудю ради правдивого разговора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим и Виктория Цыгановы

Блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обманул Викторию и Вадима Цыгановых, о чем они рассказали в комментарии NEWS.ru. По словам супругов, приглашая их на интервью, Дудь заявил, что является православным верующим. Они подчеркнули, что надеялись на правдивый разговор с блогером, а вместо этого получили «троллинг и богохульство».

Он назвал себя верующим человеком и православным. Мы шли говорить о правде. Потому что в правде — сила, — рассказал Цыганов.

Композитор подчеркнул, что для них с женой Викторией «любая возможность говорить о Боге является приоритетной». Викторию Цыганову, по ее словам, привлекли миллионные просмотры YouTube-канала журналиста и возможная обратная связь. Однако отзывы в интернете после интервью огорчили певицу. Они были преимущественно агрессивного характера.

Мне кажется, что нормальным людям вообще некогда оставлять комментарии. Это не может не впечатлять — болезненность нашей ситуации, — отмечает Цыганова.

Вадим Цыганов в завершение разговора назвал Дудя «рептилоидом». Однако отметил, что «даже у Дудя есть шансы исправиться».

Ранее в Сети появилось интервью четы Цыгановых блогеру Дудю. В нем супруги рассказали о своем отношении к спецоперации, религии, а также к некоторым российским знаменитостям. Спустя два дня они заявили, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».