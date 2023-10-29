Цыганова призвала не смотреть ее интервью Дудю: так настоящее оно или фейк Цыганова заявила, что ее интервью Дудю сгенерировала нейросеть

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вика Цыганова

Интервью Виктории и Вадима Цыгановых журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) наделало много шума в интернете. Супруги рассказали о своем отношении к специальной военной операции на Украине, религии, а также раскрыли позицию касательно некоторых российских артистов. Однако спустя два дня после выхода интервью Цыганова в своем Telegram-канале заявила, что видео сделано с помощью нейросети и технологии deepfake («дипфейк»). Что Цыгановы сказали Дудю, почему отпраздновавшая 60-летие певица написала этот пост и за что журналиста могут привлечь к уголовной ответственности, — в материале NEWS.ru.

Что Цыгановы сказали в интервью

Супруги Цыгановы активно поддерживают СВО и переводят средства на нужды военнослужащих. Певица рассказала, что уже девять раз выступала перед ранеными и не планирует на этом останавливаться. Во время разговора Дудь спросил у Цыганова, почему тот не пошел на СВО сам, хотя в начале конфликта заявлял, что готов записаться в добровольческий отряд. На что супруг ответил, что занимается волонтерством, а быть на поле боя ему не позволяют возраст и проблемы со здоровьем.

Говоря о мобилизации, Цыганов высказал мнение, что она должна была произойти гораздо раньше. Он уверен, что будут мобилизованы все, потому что сейчас всё находится в фазе третьей мировой войны.

Кроме того, Цыгановы рассказали о «мировом правительстве», которое готовит территорию Украины для переселения туда части израильтян, потому что по их мнению, Израиль не умещается в границы. А про Европу муж певицы заявил, что там поднимается сатанинское знамя и создается новая религия.

Во время интервью речь также зашла о законах и морали. Цыганова спросила Дудя, как он отнесется к тому, что его дети будут менять пол по закону? Журналист ответил, что если его дети решат поменять пол, будучи уже взрослыми людьми, то у него вопросов не возникнет. На что Вадим Цыганов возразил, что такие действия против Бога. А Виктория назвала смену пола бредом и болезнью.

Супруги не могли пройти мимо российской эстрады: досталось Валерию Меладзе, Александру Ревве и даже Олегу Газманову за то, что тот выступал в Дубае в начале 2023 года (само интервью также состоялось в Дубае — NEWS.ru). Цыганов признался, что для них Меладзе и Ревва являются предателями и «нечистью».

Отдельно продюсер высказался об Алле Пугачевой. Он сообщил, что в начале 2000-х Примадонна хотела исполнять песню его авторства «Приходите в мой дом», которую сейчас поет Виктория Цыганова. Но Вадим отказался от работы с Пугачевой, потому что она ему не была интересна ни сейчас, ни ранее.

Также продюсер рассказал, что стыдится того, как в 90-е годы обманывал зрителей, работая директором в группе «Ласковый май». Цыганов помог Андрею Разину основать студию для одаренных детей-сирот, после чего начал создавать музыкальные коллективы под брендом группы, которые одновременно давали концерты в разных городах страны.

Цыганов отметил, что в то время он не был верующим человеком, а его богом были деньги. Он уверен, что в 90-х многие обманывали, потому что распался СССР. Супруг Вики Цыгановой также подчеркнул, что все дети-сироты, которые участвовали в проекте, были довольны и счастливы, что выходят на сцену.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вика и Вадим Цыгановы

Что Цыгановы говорили после интервью

После выхода интервью Цыганова призналась, что разочарована в Дуде. Она заявила, что была лучшего мнения о журналисте.

«Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России», — пояснила артистка.

Цыганова отметила, что расстроена этим интервью. По ее мнению, Дудь выдергивал ненужные факты. Певица предположила, что журналист выполняет чьи-то заказы.

«Очень примитивный разговор получился, потому что такая сверхзадача читалась — просто охаять Путина, поработать на поле русофобов. Весь разговор был абсолютно в разных аспектах. Мы пытались до Юры достучаться, но человек не открывается, не хотел открываться. Я думаю, что это может быть служение золотому тельцу. Наверное, заказы какие-то, которые он рьяно исполняет, уже затмили всякий здравый смысл в этом человеке. Поэтому я, в общем-то, в расстройстве от беседы. Я думала, что он будет глубже, что он будет интереснее, и не будет толкать вот такую примитивную повестку,— отметила Цыганова.

Ее супруг тоже раскритиковал интервью. Он подчеркнул, что Дудь пытался спровоцировать их во время разговора.

«Дудь был расстроен очень. Мы хотели побеседовать о душе, а получилась попса с его стороны. Такое ощущение, что мы разговаривали на разных языках. Думаю, он многое убрал. Ему тяжело давался разговор, он не следил за ним и повторялся. Юрий недооценил нас», — поделился Цыганов.

По словам продюсера, они с супругой преследовали цель достучаться до аудитории журналиста, придерживающейся иной гражданской позиции.

«Мы знали, куда идем, и не сомневались в принятом решении. Даже если два-три человека из этого „радужного“ мейнстрима услышат нас и обратятся к Богу — это уже будет хорошо. Дудь и его аудитория не понимают, что такое свобода, совесть и душа. Они живут в пространстве, которое стало агрессивным. Насколько будет эффективной попытка достучаться до них — покажет время. Будем надеяться, что кого-то зацепит», — заключил Цыганов.

Что написала Цыганова в Telegram

Несмотря на эти комментарии, на следующий день после выхода интервью Цыганова написала пост в Telegram-канале, сообщив, что интервью с Дудем сгенерировала нейросеть, поэтому смотреть его не нужно. Певица выложила видео, разбитое на две части, хотя оригинал вышел цельным.

«Люди, не смотрите это! Это всё сделала нейросеть, позже узнаете. Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake,» — написала Цыганова.

Действительно ли интервью сделано по технологии deepfake

Продюсер студии MOSKVA PRODUCTION Булат Фаргиев отметил, что deepfake легко распознать, так как лицо получается ненатуральным. По его словам, трудно подобрать актера, который будет максимально похож на того, кого необходимо изобразить, кроме того, сложно накладывать голос. Продюсер сомневается, что Дудь использовал deepfake.

«Чтобы сделать любой deepfake качественно, необходимо, чтобы был актер с похожим овалом лица, с максимально похожими чертами. Чтобы когда накладывали уже реального героя, они совпадали. Плюс нужно голос с помощью нейросетей наложить, снимать на зеленом фоне. Но в любом случае, даже если это очень классный deepfake, это всё равно будет палевно. Может быть, конечно, если Дудь заморочился, как в Голливуде, то он и смог, — считает продюсер.

За что Дудя могут привлечь к уголовной ответственности

После интервью глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить Дудя на «дискредитацию» армии. Общественника возмутило «грубое осуждение» СВО на Украине, высказывания о российских военнослужащих «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США».

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