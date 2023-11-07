Цыгановы назвали пранк с обыском в их доме провокацией для желтых СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор и художник Вадим Цыганов сообщил NEWS.ru, что обыска в доме у него и супруги певицы Вики Цыгановой не было. Он добавил, что это была провокация для желтых СМИ, в которую все поверили.

Цыганов в ироничной форме назвал новость о произошедшем в их загородном доме обыске «медиавирусом, запущенным рептилоидами».

Пранк выявил самых глупых и наивных журналистов, которые стараются ловить хайп на информации в анонимных каналах, — отметил композитор.

Он подчеркнул, что журналисты, поверившие в этот розыгрыш, «забивают свои мозги ерундой», вместо того чтобы размышлять и писать о чем-то полезном и стоящем.

Ранее супруг Виктории Цыгановой Вадим сообщил в Telegram-канале певицы, что к ним в квартиру пришли с обыском. В канале также было написано, что «настучала Собчак». Сама Ксения Собчак почти сразу же опровергла свою причастность к обыску у Цыгановых. Телеведущая указала на то, что они с артисткой живут в разных вселенных и она не может тратить на нее время.