«Настучала Собчак»: Цыгановы сообщили об обысках после интервью Дудю Вадим Цыганов сообщил об обысках в квартире

Супруг Виктории Цыгановой, Вадим, сообщил в Telegram-канале певицы, что к ним в квартиру пришли с обысками. По его словам, «настучала Собчак». Какие-либо подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать несколько звонков, — говорит Цыганов на опубликованном видео.

Ранее в Сети появилось скандальное интервью четы Цыгановых журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В нем супруги рассказали о своем отношении к спецоперации, религии, а также к некоторым российским знаменитостям. Спустя два дня они заявили, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк». Интервью с Викторией и Вадимом Цыгановым вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью три часа.

В связи с интервью глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры проверить Дудя. Его возмутило «грубое осуждение» специальной военной операции «на фоне похвалы США».

Сама Цыганова попросила поклонников не смотреть это интервью. Известно, что она активно поддерживает СВО, перечисляет средства и дает концерты в госпиталях.