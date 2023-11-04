Собчак заявила, что она не «стучала» на певицу Цыганову

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак опровергла в Telegram сообщения, что с обыском в квартиру певицы Вики Цыгановой и ее супруга силовики пришли, поскольку «настучала Собчак». Телеведущая указала, что они с певицей живут в разных вселенных и она не может тратить на нее время.

Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать)). С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты, — отметила Собчак.

Супруг Вики Цыгановой Вадим ранее сообщил в Telegram-канале певицы, что к ним в квартиру пришли с обыском. Как указано в канале, «настучала Собчак». Какие-либо подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в Сети появилось интервью четы Цыгановых журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В нем супруги рассказали о своем отношении к спецоперации, религии, а также к некоторым российским знаменитостям. Спустя два дня они заявили, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк». Интервью с четой Цыгановых вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью три часа.