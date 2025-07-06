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06 июля 2025 в 03:25

Аграфена Купальница: что предскажут звери и птицы 6 июля?

Аграфена Купальница: что предскажут звери и птицы 6 июля? Аграфена Купальница: что предскажут звери и птицы 6 июля? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

6 июля в народном календаре — Аграфена Купальница, день мистический и полный древних тайн. Предки верили, что в канун Ивана Купалы природа наполняется волшебной силой, а соблюдение обычаев защищает от бед. Узнайте, какие знаки подскажет погода, звери и птицы, что строго запрещено делать, а без чего не обойтись.

Обязательно следует сделать 6 июля

  • Умыться утренней росой — чтобы сохранить молодость, здоровье и красоту. Собранная на рассвете роса считалась живительным эликсиром.

  • Собирать травы и коренья — особенно крапиву («лютые коренья»). Ее клали на порог и окна, чтобы отогнать нечистую силу. Травы в этот день обладают наивысшей целебной силой.

  • Заготовить банные веники — березовые, с добавлением цветов и целебных растений. Они оберегали дом от зла, а в бане дарили здоровье на год вперед. Ветви вязали под песни и шутки.

  • Искупаться в воде — в реке или бане. Это смывало болезни и восстанавливало силы. Купание открывало летний сезон.

  • Подать милостыню и сварить ячменную кашу — угощали странников, чтобы привлечь в дом богатство.

Приметы на 6 июля — что можно и нельзя делать в день Аграфены Купальницы Приметы на 6 июля — что можно и нельзя делать в день Аграфены Купальницы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Строгие запреты на Аграфену Купальницу

  • Нельзя заниматься уборкой, особенно мыть полы: вместе с водой «вымываются» мир и благополучие из дома.

  • Не давать в долг и не брать взаймы — иначе финансовые проблемы продлятся до конца года.

  • Не плести венки для украшения — растения используют только для обрядов или лечения (например, от головной боли).

  • Не сплетничать и не желать зла — слова в этот день обладают особой силой и могут обернуться против вас.

  • Не оставаться в одиночестве — нечистая сила особенно активна и может «украсть душу».

Приметы 6 июля на основе природных явлений

  • Соловей замолчал — скоро поспеет ячмень.

  • Муравьи спрятались в муравейник днем — жди ненастья.

  • Дождь 6 июля — через 5 дней установится солнечная погода.

  • Радуга долго видна после ливня — к затяжным осадкам.

  • Зарница вечером на ясном небе — к скорому дождю.

Ранее мы рассказали, к чему снится пожар.

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