Аграфена Купальница: что предскажут звери и птицы 6 июля?

6 июля в народном календаре — Аграфена Купальница, день мистический и полный древних тайн. Предки верили, что в канун Ивана Купалы природа наполняется волшебной силой, а соблюдение обычаев защищает от бед. Узнайте, какие знаки подскажет погода, звери и птицы, что строго запрещено делать, а без чего не обойтись.
Обязательно следует сделать 6 июля
Умыться утренней росой — чтобы сохранить молодость, здоровье и красоту. Собранная на рассвете роса считалась живительным эликсиром.
Собирать травы и коренья — особенно крапиву («лютые коренья»). Ее клали на порог и окна, чтобы отогнать нечистую силу. Травы в этот день обладают наивысшей целебной силой.
Заготовить банные веники — березовые, с добавлением цветов и целебных растений. Они оберегали дом от зла, а в бане дарили здоровье на год вперед. Ветви вязали под песни и шутки.
Искупаться в воде — в реке или бане. Это смывало болезни и восстанавливало силы. Купание открывало летний сезон.
Подать милостыню и сварить ячменную кашу — угощали странников, чтобы привлечь в дом богатство.
Строгие запреты на Аграфену Купальницу
Нельзя заниматься уборкой, особенно мыть полы: вместе с водой «вымываются» мир и благополучие из дома.
Не давать в долг и не брать взаймы — иначе финансовые проблемы продлятся до конца года.
Не плести венки для украшения — растения используют только для обрядов или лечения (например, от головной боли).
Не сплетничать и не желать зла — слова в этот день обладают особой силой и могут обернуться против вас.
Не оставаться в одиночестве — нечистая сила особенно активна и может «украсть душу».
Приметы 6 июля на основе природных явлений
Соловей замолчал — скоро поспеет ячмень.
Муравьи спрятались в муравейник днем — жди ненастья.
Дождь 6 июля — через 5 дней установится солнечная погода.
Радуга долго видна после ливня — к затяжным осадкам.
Зарница вечером на ясном небе — к скорому дождю.
Ранее мы рассказали, к чему снится пожар.