Трофим Бессонник 5 августа: почему сегодня нельзя лениться и шуметь?

Пятый день августа в народном календаре носит имя Трофима Бессонника. Это время активной страды, сбора первых осенних даров леса и пристального наблюдения за природой, предвещающей осеннюю пору. Мудрость поколений, отраженная в приметах, помогала нашим предкам предугадать погоду и урожай. Вот самые значимые поверья, связанные с этим днем.

Приметы на 5 августа — что можно и нельзя делать на Трофима Бессонника

Ясная погода на восходе солнца обещала устойчивую хорошую погоду на ближайшие дни. Солнце, выглядывающее из-за туч или в дымке, указывало на возможные осадки.

Обильная, холодная роса утром сулила ясный и знойный полдень. Отсутствие росы, особенно после ясной ночи, настораживало — это могло предвещать ненастье.

Густой, стелющийся по земле туман на рассвете предвещал ясный и теплый день. Если же туман быстро рассеивался — готовились к переменчивой погоде.

Если на Трофима ночь выдавалась звездной, а падающие звезды (метеоры) были особенно частыми — ждали богатого урожая грибов осенью.

Если журавли начинали собираться в стаи и отлетать уже 5 августа, это было верной приметой ранней и холодной осени.

Необычная тишина среди воробьев, отсутствие их привычного чириканья и суеты указывала на приближение сильного ненастья или грозы.

Особенно назойливые и злые мухи в этот день предрекали скорый дождь. Чем активнее они атаковали, тем вернее был знак.

Если пауки в этот день не проявляли активности, не чинили сети и не плели новые — ждали похолодания. Усиленное же плетение паутины сулило теплые дни.