Трофим Бессонник 5 августа: почему сегодня нельзя лениться и шуметь?

Пятый день августа в народном календаре носит имя Трофима Бессонника. Это время активной страды, сбора первых осенних даров леса и пристального наблюдения за природой, предвещающей осеннюю пору. Мудрость поколений, отраженная в приметах, помогала нашим предкам предугадать погоду и урожай. Вот самые значимые поверья, связанные с этим днем.
Погодные приметы 5 августа
Если на Трофима ночь выдавалась звездной, а падающие звезды (метеоры) были особенно частыми — ждали богатого урожая грибов осенью.
Густой, стелющийся по земле туман на рассвете предвещал ясный и теплый день. Если же туман быстро рассеивался — готовились к переменчивой погоде.
Обильная, холодная роса утром сулила ясный и знойный полдень. Отсутствие росы, особенно после ясной ночи, настораживало — это могло предвещать ненастье.
Ясная погода на восходе солнца обещала устойчивую хорошую погоду на ближайшие дни. Солнце, выглядывающее из-за туч или в дымке, указывало на возможные осадки.
Восточный ветер на Трофима считался предвестником затяжных дождей. Северный ветер сулил скорое похолодание, а южный — тепло.Приметы на 5 августа — что можно и нельзя делать на Трофима Бессонника
Приметы по поведению зверей и птиц на Трофима Бессонника
Если журавли начинали собираться в стаи и отлетать уже 5 августа, это было верной приметой ранней и холодной осени.
Необычная тишина среди воробьев, отсутствие их привычного чириканья и суеты указывала на приближение сильного ненастья или грозы.
Особенно назойливые и злые мухи в этот день предрекали скорый дождь. Чем активнее они атаковали, тем вернее был знак.
Если пауки в этот день не проявляли активности, не чинили сети и не плели новые — ждали похолодания. Усиленное же плетение паутины сулило теплые дни.
Если пчелы с раннего утра и до позднего вечера активно летают за взятком, невзирая на ветерок, это обещало солнечную погоду еще долго.
Что категорически нельзя делать 5 августа
Позволять себе лень и сонливость: главный запрет дня — поддаваться сну, особенно дневному, и безделью. Считалось, что тот, кто проспит Трофимов день или будет лениться, весь год проведет вяло и неудачно. «Трофим — бессонных отработник» — говорили в народе.
Шуметь и ссориться в лесу: отправляясь за ягодами или грибами, строго запрещалось громко разговаривать, кричать, ругаться или петь. Считалось, что шум распугивает лесных духов (лешего) и удачу, ягоды «прячутся».
Оставлять собранные ягоды непереработанными: считалось большим грехом и предвестником потерь оставлять на ночь собранные в этот день ягоды (особенно малину и калину) неперебранными или не пущенными в дело (варенье, сушка).
Что нужно сделать обязательно в Трофимов день
Трудиться от зари до зари: день требовал максимальной отдачи сил в любом труде — жатве, сенокосе, заготовках. Трудолюбие на Трофима сулило успех во всех делах на год вперед.
Собирать лесные дары: 5 августа считалось одним из лучших дней для сбора малины и калины. Собранные ягоды обладали особой силой и целебными свойствами.
Печь пироги с ягодами: обязательной традицией было испечь пироги или ватрушки с малиной или калиной, собранными в этот день. Угощали домочадцев и соседей, чтобы благополучие и здоровье были в доме.
День Трофима Бессонника — это яркий сплав труда, наблюдательности и уважения к природным циклам. Следуя мудрым заветам предков, можно было не только обеспечить благополучие хозяйства, но и заглянуть в ближайшее будущее, подготовившись к его дарам и испытаниям. Эти приметы, передаваемые из уст в уста, были незаменимым руководством в жизни земледельцев.
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