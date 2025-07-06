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06 июля 2025 в 00:19

Челябинского миллиардера задержали при попытке покинуть страну

«Коммерсант»: главу «Южуралзолота» Струкова задержали при попытке вылета из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Заксобрания Челябинской области и крупный акционер «Южуралзолота» Константин Струков задержан при попытке покинуть Россию, пишет газета «Коммерсант». Он действовал вопреки судебному запрету, уточнили журналисты.

По данным издания, 5 июля Струков планировал вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier. Однако вылет был сорван. Приставы изъяли у бизнесмена загранпаспорт, уже аннулированный МВД.

Росавиация запретила взлет судна, которое было готово подняться в воздух, поскольку на него ранее был наложен арест судебными приставами, — пишет газета.

Ситуация развивается на фоне иска Генпрокуратуры. Ведомство требует обращения в доход государства 100% долей в УК «ЮГК» и всех акций ПАО «ЮГК», принадлежащих Струкову. Обвинение гласит: будучи депутатом (с 2000 г.) и вице-спикером закса (с 2017 г.), миллиардер нарушил запрет на предпринимательство. Через банкротство он якобы незаконно завладел активами возглавляемой им ранее компании «Южуралзолото», создав ПАО «ЮГК». Это крупный холдинг с добычей 450 тысяч унций золота в год и активами в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии.

Ранее Струков сообщил об отсутствии планов скрываться от правоохранительных органов. Миллиардер не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний». По его словам, сейчас он находится в Челябинской области.

Челябинск
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