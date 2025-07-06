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06 июля 2025 в 00:40

Роналду раскритиковали за отсутствие на похоронах Жоты

Daily Mail: Роналду не приехал на похороны Жоты, чтобы не создавать шумиху

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Revierfoto/Global Look Press

Отсутствие футболиста Криштиану Роналду на похоронах нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в субботу 5 июля вызвало шок в Португалии, пишет газета Daily Mail. Ожидалось, что капитан сборной прибудет в Гондомар под Порту, чтобы отдать дань уважения вместе с товарищами по команде.

Журналисты и футболисты предполагают, что всемирно известный игрок намеренно пропустил траурные мероприятия, опасаясь стать центром внимания и отвлечь от церемонии прощания с братьями. Роналду ожидали как на поминках в пятницу, так и на мессе в субботу утром.

Отсутствие звезды вызвало резкую критику. Спортивный комментатор Луис Криштован назвал неявку Роналду «необъяснимой».

Это отсутствие будет широко обсуждаться. В ближайшие дни должны быть представлены оправдания, — заявил спортивный аналитик Педро Фатела.

По сообщениям ведущей газеты Майорки, 40-летний отец троих детей отдыхал на острове. Роналду был замечен на своей роскошной 88-футовой яхте Azimut Grande.

Футболист Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабрия. Автомобиль Lamborghini, в котором спортсмен ехал со своим родственником, съехал в кювет из-за лопнувшей шины и загорелся.

Криштиану Роналду
футбол
похороны
спортсмены
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