Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 03:03

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 июля, возвращение березы

Пыльца 6 июля 2025 года в Москве Пыльца 6 июля 2025 года в Москве Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какой уровень пыльцы в столичном воздухе будет в эту субботу, 6 июля? Изучили данные мониторинговых служб и делимся с вами полезной для аллергиков информацией.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Воскресенье в столице ожидается хмурым: облачным, дождливым и прохладным. Температура также будет невысокой: от +15 до +20 градусов. Пыльца в таких условиях должна распространяться медленнее обычного.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 6 июля

Москвичи-аллергики продолжают жаловаться на активность злаков. Уровень их пыльцы сегодня находится в районе стандартных для последних дней 1000 единиц на кубометр.

В столичном регионе береза отцвела. Однако сейчас уровень ее пыльцы нельзя назвать нулевым: пыльца березы может попадать в московский воздух из-за продолжающегося пыления в более северных регионах. Сейчас береза особенно активна в Скандинавии.

В дождливую погоду, какая и ожидается 6 июля, концентрация пыльцы обычно снижается — дождь прибивает ее к земле. Однако помните, что продолжительность и интенсивность дождя влияют на то, как эффективно очищается воздух. Затяжной дождь более эффективен, чем кратковременный ливень, который может привести к быстрому восстановлению концентрации пыльцы после его окончания. Поэтому не забывайте проводить влажную уборку.

Посмотрите другой наш материал: рассказали, как быстро приготовить 15 коктейлей своими руками.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
прогнозы
погода
мониторинг
растения
злаки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.