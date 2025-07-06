Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 июля, возвращение березы

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 июля, возвращение березы

Какой уровень пыльцы в столичном воздухе будет в эту субботу, 6 июля? Изучили данные мониторинговых служб и делимся с вами полезной для аллергиков информацией.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Воскресенье в столице ожидается хмурым: облачным, дождливым и прохладным. Температура также будет невысокой: от +15 до +20 градусов. Пыльца в таких условиях должна распространяться медленнее обычного.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 6 июля

Москвичи-аллергики продолжают жаловаться на активность злаков. Уровень их пыльцы сегодня находится в районе стандартных для последних дней 1000 единиц на кубометр.

В столичном регионе береза отцвела. Однако сейчас уровень ее пыльцы нельзя назвать нулевым: пыльца березы может попадать в московский воздух из-за продолжающегося пыления в более северных регионах. Сейчас береза особенно активна в Скандинавии.

В дождливую погоду, какая и ожидается 6 июля, концентрация пыльцы обычно снижается — дождь прибивает ее к земле. Однако помните, что продолжительность и интенсивность дождя влияют на то, как эффективно очищается воздух. Затяжной дождь более эффективен, чем кратковременный ливень, который может привести к быстрому восстановлению концентрации пыльцы после его окончания. Поэтому не забывайте проводить влажную уборку.

Посмотрите другой наш материал: рассказали, как быстро приготовить 15 коктейлей своими руками.