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06 июля 2025 в 02:46

Политолог раскрыл, почему Назарбаев утратил власть в Казахстане

Политолог Макаркин: Назарбаев лишился власти из-за самостоятельности Токаева

Нурсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев завоевал титул лидера нации, однако в конечном итоге утратил и его, и реальную власть в стране, сказал в беседе с NEWS.ru политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его мнению, это произошло из-за самостоятельности преемника Назарбаева – Касым-Жомарта Токаева.

У Назарбаева получилось стать отцом-основателем нации. Со временем он решил провести на пост президента своего преемника. Здесь возникла проблема, потому что преемник оказался самостоятельной фигурой. И Назарбаев, который хотел сохранить реальную власть при номинальном преемнике, в конце концов ее утратил, как и титул «елбасы», — пояснил эксперт.

Если влияние Назарбаева на казахстанскую политику сейчас и сохраняется, то оно совсем небольшое, полагает Макаркин.

Тем не менее, он дал такой импульс политике республики, что она продолжается и при Токаеве. Сохраняется та же самая многовекторность, то же самое участие в интеграционных механизмах и так далее. Во внутренней политике тоже преемственность есть — то, что сделал Назарбаев, не сломано. Сам Назарбаев действительно многое потерял, но он все равно остается в официальной казахстанской истории, его оттуда не убрать, — подчеркнул он.

В конце мая Нурсултан Назарбаев посещал Москву, где его принял президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил их встречу в Кремле, однако не приводил никаких подробностей.

Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
политика
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Дмитрий Горин
Д. Горин
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