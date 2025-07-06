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06 июля 2025 в 01:01

Медведев в ответ на угрозы сделал Рютте заманчивое предложение

Медведев предложил генсеку НАТО Рютте учить русский язык для сибирского лагеря

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следует выучить русский язык, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X. Так он ответил на слова главы Альянса, который допустил, что Россия может напасть на территорию военного блока.

Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы <…>, он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере, — написал Медведев.

Рютте ранее заявил, что Россия якобы поможет Китаю, если он решит напасть на Тайвань. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин попросит президента РФ Владимира Путина отвлечь от операции Запад с помощью конфликта со странами Альянса.

Высказывание генсека НАТО о возможной атаке по согласованию с Китаем претендует на звание главной политической глупости года, заявил после этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так он прокомментировал «фантазии» главы военного блока о планах РФ отвлечь внимание США от конфликта с Тайванем.

Дмитрий Медведев
Марк Рютте
русский язык
Сибирь
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