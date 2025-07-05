В Совфеде одной фразой высмеяли «фантазии» генсека НАТО о России и Китае

В Совфеде одной фразой высмеяли «фантазии» генсека НАТО о России и Китае Пушков назвал слова Рютте о России и Китае главной политической глупостью года

Высказывание генсека НАТО Марка Рютте о возможной атаке России на Альянс по согласованию с Китаем претендует на звание главной политической глупости года, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал «фантазии» главы военного блока о планах РФ отвлечь внимание США от конфликта с Тайванем.

Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года, — отметил Пушков.

Рютте ранее заявил, что Россия якобы поможет Китаю, если он решит напасть на Тайвань. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин попросит президента РФ Владимира Путина отвлечь от операции Запад с помощью конфликта со странами Альянса.

Китайские аналитики между тем пришли к выводу, что предстоящий визит Путина в Китай в конце августа — начале сентября станет тревожным сигналом для США. Они также отметили, что предыдущие поездки российского президента продолжались не более трех дней, а в этот раз она продлится на день больше.