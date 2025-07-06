Симоньян раскрыла, когда наступит мир на Украине Симоньян: мир на Украине наступит, когда США перестанут поддерживать Киев

Окончание конфликта на Украине напрямую зависит от позиции США, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать!» на ТВЦ. Она считает, что боевые действия прекратятся через две недели после того, как Вашингтон перестанет воевать за Киев.

Симоньян напомнила о словах главы Белого дома Дональда Трампа, который сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна продержалась бы без американской помощи лишь три дня. Этот эпизод, по мнению главреда RT, подтверждает решающую роль США.

Все закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все, — сказала медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула невозможность точного прогноза, сославшись на частую смену позиции Трампа по вопросу поддержки Украины. Она отметила, что если сам президент публично высказывает противоречивые мнения, то предсказать действия Вашингтона крайне сложно.

Ранее источник в руководстве НАТО предупредил о «напряженном и тяжелом» лете для Украины, ожидая продвижения российских войск в Сумской области и усиления боев на Запорожском направлении. При этом анонимный собеседник отметил, что серьезных прорывов не предвидится, так как у России якобы нет резервов для развития успеха, несмотря на мощный ВПК.