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04 июля 2025 в 18:37

К бывшему главе Минобороны Украины пришли с обыском

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Алексей Резников Алексей Резников Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова, пишет издание «Зеркало недели». Это связано с уголовным делом о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Отмечается, что экс-министра заранее не предупреждали об обыске. У Резникова в результате оперативных мероприятий изъяли телефон и «значимые документы». Какие именно — не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил Резникова в отставку в сентябре 2023 года. Поводом для этого стали, в частности, закупки продуктов для армии. Сумма сделки составила 13,2 млрд гривен (почти 25 млрд рублей). При этом выяснилось, что Минобороны покупало продукты в два-три раза дороже розничных цен. На замену Резникову был назначен действующий министр Рустем Умеров.

В мае 2025-го шесть высокопоставленных чиновников из материально-технического управления Национальной гвардии Украины были сняты с должностей. В МВД Украины пояснили, что в отношении их начато служебное расследование. Это произошло на фоне обысков в ведомстве.

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