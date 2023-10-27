Муж Цыгановой заявил, что обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая» Муж Вики Цыгановой назвал обманом заработок на концертах «Ласкового мая»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруг российской певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что стыдится того, как в 90-е годы обманывал зрителей, работая директором в группе «Ласковый май». Цыганов помог Андрею Разину основать студию для одаренных детей-сирот, после чего начал создавать музыкальные коллективы под брендом группы, которые одновременно давали концерты в разных городах страны.

Цыганов отметил, что в то время он не был верующим человеком, а его «богом» были деньги. Он уверен, что в 90-х многие обманывали, потому что распался СССР. Супруг Вики Цыгановой также подчеркнул, что все дети-сироты, которые участвовали в проекте, были довольны и счастливы, что выходят на сцену.

В 2022 году сообщалось, что Цыганова собрала инициативную группу для расследования выступлений Клавы Коки во Владивостоке и Сергея Шнурова на сцене Лужников из-за ненормативной лексики в их песнях. Артистка заявила, что выступает за цензуру и считает, что некоторые песни нельзя исполнять во время спецоперации.

Певица сообщила, что искренне не понимает, как можно петь песни с ненормативной лексикой возле храма или напротив краевой администрации. По ее словам, в России настало время цензуры, которая должна «исходить не из чиновничьих кабинетов, а из сердец русских людей».